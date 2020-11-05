МСП Банк выполнил объем размещения облигаций, обеспеченных портфелями кредитов бизнеса

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. МСП Банк выполнил в 2019-2020 годах целевой объем размещения секьюритизированных облигаций, обеспеченных портфелями кредитов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"МСП Банк в 2019-2020 годах выполнил целевой объем размещения секьюритизированных облигаций, обеспеченных портфелями кредитов МСП, на общую сумму более 20 млрд рублей", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что реализация подобных сделок происходит по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование сектора МСП по доступным ставкам.

Пятой по счету для банка стала сделка, в которой номинальная стоимость размещенных бумаг составила 4 млрд рублей, ставка купона была зафиксирована на уровне 5,85%, что соответствует спреду в 139 базисных пунктов к кривой доходности ОФЗ на Московской бирже. Организаторами выпуска вместе с МСП Банком стали Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, группа компаний "Регион" и BCS Global Markets. В качестве якорного инвестора выступил ВЭБ.РФ.

В 2020 году, по данным пресс-службы, круг инвесторов существенно расширился: помимо традиционных участников - институтов развития и кредитных организаций появляются частные инвесторы - физические лица как напрямую, так и через инструменты коллективных инвестиций. Доля частных инвесторов постоянно увеличивается и в 2020 уже превышала 25% от сделки.

"Мы уверены, что планомерное выполнение показателей национального проекта приведет к существенному расширению круга инвесторов, принимающих через подобные рыночные инструменты участие в финансировании субъектов МСП, а также к увеличению ресурсной базы, используемой региональными российскими банками для оказания финансовой поддержки субъектам МСП. Инвесторы, в том числе из числа физических лиц, при этом получают надежный инструмент для размещения временно свободных средств", - сказал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, слова которого приводит пресс-служба.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Марина Романова в свою очередь отметила, что "использование подобного инструмента повышает доступность кредитования сектора МСП в целом и положительно влияет на объемы финансирования соответствующего мероприятия в рамках нацпроекта".