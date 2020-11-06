Эксперты: выручка московских ресторанов снижается из-за перевода офисов на удаленку

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Рестораны и бары Москвы потеряли 30% выручки в октябре 2020 года в годовом сопоставлении. Об этом сообщается в исследовании крупного оператора фискальных данных - "Платформы ОФД". Резкому снижению объема продаж способствует перевод столичных офисов на удаленку, сказали опрошенные ТАСС эксперты.

Как отмечает служба аналитики "Платформы ОФД", столица еще с конца сентября демонстрирует решительные меры по борьбе с COVID-19. Для многих москвичей и гостей столицы это стало очевидным сигналом ужесточения ограничительных мер, что отразилось в потребительском поведении. Посещение кафе, баров и ресторанов начало особенно заметно снижаться во второй половине октября. Основываясь на опыте первой волны изоляции, часть потребителей услуг данного сектора перешла в онлайн, а заведения начали наращивать объем доставки, но большая часть клиентов отказалась от походов в кафе в пользу домашнего приготовления пищи.

Некоторые заведения, ориентированные на бизнес-ланчи, в октябре потеряли до 60%, сообщил общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Сергей Миронов. По его словам, на желании москвичей посещать рестораны также сказываются негативные новости о распространении коронавируса.

"На фоне постоянных сообщений о росте заболеваемости клиентский трафик ресторанов идет по ниспадающей. Доставка не решает эту проблему. Агрегаторы берут с рестораторов до 35% комиссии, так что многие с ними работают в убыток. Им сейчас тоже непросто из-за оттока иностранных граждан, которые работали у них курьерами, так же как и рестораторам, которые не могут сохранять штат, потому что их сотрудники по своей воле покидают столицу и уезжают к себе на родину. В этой связи было бы полезно пересмотреть 2-процентные кредиты на сохранение занятости при условии сохранения 90% штата. В текущих условиях это невозможно", - говорит Миронов.

В сложившейся ситуации, по его мнению, чтобы не потерять большую часть игроков этой отрасли к концу года, в первую очередь надо менять налоговую политику по отношению к ресторанам - продлевать налоговые каникулы до того, как пандемия полностью прекратит оказывать негативный эффект. Также, по его словам, несмотря на действующий мораторий на проверки, ему регулярно поступают жалобы от рестораторов, которые сообщают о визитах представителей надзорных органов. Арендодатели тоже не идут навстречу. Поэтому льготы от властей в этой части могли бы существенно помочь отрасли выжить в кризис.

Едим дома

Перевод 30% сотрудников столичных компаний на удаленку и дистанционное обучение школьников влияют на поток клиентов и выручку ресторанов, сказала президент компании Novikov Group Диляра Макарова.

"Многих москвичей перевели на удаленку, чтобы снизить нагрузку в общественном транспорте, торговых центрах, ресторанах и кафе, так что сейчас весьма актуальна стала доставка. Мы в этой ситуации готовы обеспечивать все меры безопасности в полном объеме, чтобы не доводить ситуацию до повторной самоизоляции. Те же QR-чекины как раз направлены на это. У системы есть свои противники, но это решение намного лучше, чем повторное закрытие ресторанов, баров и кинотеатров", - отмечает Макарова.

Несмотря на большую сеть заведений с разными локациями и концепциями, совладелец компании BB Group Светлана Дробот отмечает падение выручки в октябре в каждом из них.

"Больше всего пострадали объекты, которые расположены в торговых центрах: все заботятся о своем здоровье и избегают их посещений. Падение на таких объектах у нас достигает 50% по отношению к сентябрю и августу. В сегодняшних реалиях также страдают заведения, которые расположены вблизи бизнес-центров и бизнес-кварталов, так как часть сотрудников московских компаний переведены на удаленку, и они лишились большого потока клиентов в обеденное время. На доставку работают только определенные направления, поэтому о сокращении разрыва между офлайн-продажами в ресторанах говорить не приходится", - сказала Дробот.

Объемы реальных потерь, по ее словам, будут известны только через полгода. После первого локдауна часть заведений не открылась даже несмотря на отложенный спрос. Какими бы ни были меры поддержки, считает Дробот, самое важное в текущей ситуации - сохранить коллектив, на поиск и обучение было потрачено колоссальное количество усилий. Поэтому, разрабатывая новые меры поддержки для бизнеса, стоит обратить внимание на кадровые потери в том числе.

Плохой месяц

Октябрь и в отрыве от пандемии всегда один из самых плохих месяцев в году в плане продаж для рынка общепита, подчеркивает генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Смена сезонов всегда сопровождается спадом посещаемости: гостям традиционно надо привыкнуть к погоде и мысли, что вместе с окончанием лета ушла и возможность при посещении ресторана сидеть на свежем воздухе.

"Безусловно, общий информационный фон и сообщения о росте статистики заболеваемости усилили эффект межсезонья, но пока драматичного снижения трафика в наших проектах нет. Так, в прошлом году мы фиксировали снижение на 10-15% по сравнению с сентябрем, в этом году эта цифра немногим выше - около 15-20%. В прошлом году посещаемость и, как следствие, выручка восстановились уже в начале ноября, в этом году - посмотрим. Уже сейчас мы еще больше усилили внутренний контроль за выполнением всех мер безопасности и предлагаем гостям регистрировать посещение через QR-чекин. Количество заказов на доставку растет по мере ухудшения погоды, но в масштабе нашего бизнеса это по-прежнему очень незначительный объем. Ни о какой компенсации снижения выручки за счет доставки для ресторанов нашего сегмента речи не идет", - говорит Ползиков.

В плане господдержки, считает он, стоит обратиться к опыту Европы, где государство взяло на себя ответственность за работников пострадавших отраслей, а не "взвалило это на плечи бизнеса". Вариантов такой поддержки немало: от масштабных налоговых льгот, как, например, в Германии, до дотаций, как в Великобритании. Особенно актуальны такие меры в случае локдауна или значимого сокращения работы в вечернее время, что уже произошло сейчас в некоторых регионах.

В связи с падением трафика клиентов рестораны "Полет" и "От и до" потеряли 18-20% выручки, поделилась их совладелица Кира Байбакова.

"Мы отмечаем падение среднего чека и то, как изменилась регулярность посещения ресторанов нашими гостями: те, кто продолжают ходить, стали делать это реже. Люди просто экономят. Другое мнение услышала от гостей: даже если есть деньги и с бизнесом все неплохо, устраивать серьезные застолья не хочется, когда общее настроение, увы, не оптимистичное. Доставку мы запустили еще в марте. Она приносит небольшой доход, но это не перекроет падение на 20% от всего оборота. Я считаю, что государство может очень сильно нам помочь: только они могут повлиять на аренду, коммунальные платежи и даже стоимость средств защиты - это колоссальные затраты в месяц до 500 тыс. рублей", - сказала Байбакова.