Кабмин одобрил продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который в том числе предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году. Об этом говорится в размещенных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 5 ноября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - отмечается в решениях.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минэкономразвития, которое подготовило данный проект закона, документ предполагает продление моратория для малого бизнеса на весь 2021 год. Данное положение прописано в ст. 111 проекта.

В марте 2020 года правительство РФ объявило мораторий на плановые проверки бизнеса. Кроме того, были существенно ограничены основания внеплановых проверок. В первом полугодии было проведено на 46% меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года.

Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который также называют контрольно-надзорным кодексом, закрепляет систему и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и инструменты, позволяющие снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. Он реализуется в рамках механизма "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-надзорной деятельности в РФ.