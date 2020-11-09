Лучший стартап Москвы среди ретейла и ресторанов определят в рамках проекта "Стартап-кафе"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Лучший столичный стартап среди ретейла и ресторанного бизнеса, который отберут по итогам делового мероприятия в рамках проекта "Стартап-кафе", включат в городскую программу пилотного тестирования инноваций. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе городской мэрии.

Агентство инноваций Москвы 12 ноября проведет для предпринимателей деловую встречу в рамках проекта "Стартап-кафе". Она пройдет в онлайн-формате и будет посвящена направлению FoodTech - современным технологиям в сферах производства, продажи и доставки продуктов питания.

"Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший стартап, [который будет определен] по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов. Победителя определят члены жюри: генеральный основатель проекта "СысоевFM" и Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев, сооснователь сервиса "Кухня на районе" Кирилл Родин, директор по инновациям Х5 Retail Group Иван Мельник, генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.

На мероприятие приглашают создателей стартапов, представителей технологичного бизнеса и торговых компаний, рестораторов и инвесторов, а также разработчиков FoodTech-решений. Участие бесплатное, требуется только предварительная регистрация.

Цикл деловых встреч "Стартап-кафе", на которых участники обсуждают актуальные темы в различных сегментах бизнеса, организован Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

О программе

Программа пилотного тестирования инновационных решений в Москве - сервис для малого и среднего инновационного бизнеса, позволяющий провести пилотное тестирование новых решений на городских и коммерческих объектах, а также продемонстрировать эффективность новых разработок.