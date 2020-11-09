Каждый пятый владелец бизнеса в РФ назвал весну 2020 года самым сложным кризисом за 12 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Около 20% российских предпринимателей назвали весну 2020 года самым сложным кризисом за последние 12 лет. Таковы результаты исследования Райффайзенбанка.

Согласно данным опроса, 20% владельцев бизнеса назвали весну 2020 года самым сложным кризисом за последние 12 лет, когда их бизнес оказался на грани закрытия. В 2014-2015 годах и в 2008-м году в таком положении оказались только 2% и 5% предпринимателей соответственно. В 2020 году кризис острее всего ощутили такие отрасли, как туризм, развлечения, красота и здоровье и общепит. В меньшей степени пострадали оптовая и розничная торговля. А наименее всего изменения в экономике коснулись ИТ - эта отрасль была под ударом в 2008-м году и 2014-2015 годах. При этом для предприятий в сфере медицины ни один из кризисов не был разрушительным.

По данным опроса, каждый пятый предприниматель смог воспользоваться мерами господдержки. Еще 25% планировали, но по разным причинам не смогли этого сделать. При этом большинство из них работали в отраслях, которым поддержка не полагалась. Однако были и другие причины - например, сложные процедуры или невыгодные условия программ.

Самыми популярными продуктами из государственного пакета поддержки для бизнеса стали отсрочка по налогам, кредитные каникулы и займы на восстановление деятельности после карантина. При этом, как показал опрос, многие предприниматели вернулись к привычному графику платежей после отсрочки. Так ответили 60% респондентов, владеющих бизнесом. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%, и столько же компаний смогли вернуться в график досрочно. При этом предприниматели в случае возникновения трудностей стараются договориться с банком.

Главным риском 2021 года владельцы бизнеса называют снижение доходов населения и падение потребительского спроса - так ответили 45% участников опроса Райффайзенбанка. Практически каждый третий также опасается новых жестких ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.