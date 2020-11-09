Корпорация МСП предоставила производителю соединительных муфт поддержку на 7,2 млн руб.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочернее общество Корпорации МСП) предоставила компании "Муфты НСК" из Санкт-Петербурга лизинговую поддержку более чем на 7,2 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба корпорации.

"Региональная лизинговая компания в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании "Муфты НСК" поддержку на приобретение в лизинг токарного станка с ЧПУ. Сумма финансирования составила более 7,2 млн рублей," - говорится в сообщении.

Компания "Муфты НСК" специализируется на производстве муфт, предназначенных для соединения систем трубопроводов. Соединительные муфты производятся на основе собственных запатентованных разработок из отечественных материалов по программе импортозамещения.

Установка муфт НСК заменяет фланцевые и сварные соединения. При соединении труб муфтами НСК экономятся время, пространство и сварочные материалы. Муфты предназначены для применения на тепловых, атомных, гидроэлектростанциях, нефте- и газодобывающих, нефте- и газоперерабатывающих, нефтехимических, химических, целлюлозно-бумажных и других производствах, включая применение на морских, речных судах и платформах, а также кораблях ВМФ. Новое оборудование позволит нарастить производственные мощности и увеличить объем выпускаемой продукции.

Новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках мероприятий по преодолению последствий коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.