Фермеры представят свою продукцию в магазинах торговой сети при помощи Корпорации МСП

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП поможет сельхозпроизводителям представить свои товары в магазинах торговой сети "Дикси", сообщает корреспондент ТАСС.

На "Неделе ритейла 2020" Корпорация МСП и Группа компаний "Дикси" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сельхозпроизводители из сегмента МСП получат доступ к комплексной поддержке для вывода своей продукции на полки супермаркетов этой сети. Со стороны Корпорации МСП документ подписал генеральный директор Корпорации Александр Браверман, со стороны ГК "Дикси" - генеральный директор Вячеслав Султанов.

Партнерство предусматривает формирование системы поддержки, включающих финансовый и нефинансовый инструментарий, для сельхозкооперативов, которые могут стать поставщиками продукции сети. Одним из основных направлений сотрудничества является проведение тренингов и программ обучения, также планируется информирование о возможностях использования портала Бизнес-навигатора МСП для развития производства и расширения рынка сбыта продукции через магазины сети.

"Соглашение включает в себя разработку дорожной карты, то есть конкретного набора шагов, позволяющего обеспечить более комфортный выход сельскохозяйственных субъектов МСП на полки магазинов "Дикси". Для компаний, производящих качественную продукцию, это хорошая возможность существенно расширить рынок сбыта и получить новый импульс для развития бизнеса. Для коллег из "Дикси" наше сотрудничество - это возможность получить новых конкурентноспособных поставщиков отечественных продуктов питания," - сказал Браверман.