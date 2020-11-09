Корпорация МСП и Ассоциация экспертов рынка ритейла расширят рынки сбыта продукции МСП

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП и Ассоциация экспертов рынка ритейла подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на организацию и расширение рынков сбыта произведенной субъектами МСП в АПК продукции.

На "Неделе ритейла 2020" Корпорация МСП и Ассоциация экспертов рынка ритейла подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на организацию и расширение рынков сбыта произведенной субъектами МСП в АПК продукции. Со стороны Корпорации МСП документ подписал генеральный директор корпорации Александр Браверман, со стороны ассоциации - председатель правления Андрей Карпов.

Соглашение предполагает взаимодействие по нескольким направлениям, среди которых предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам), являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности, проведение совместных мероприятий, в том числе обучающих программ по вопросам взаимодействия с федеральными (региональными) торговыми сетями, информирование о возможностях использования портала бизнес-навигатора МСП для расширения рынка сбыта продукции.

"Сельскохозяйственная кооперация помогает малым и средним сельскохозяйственным производителям в ситуации высокого уровня конкуренции на рынке. Выход таких компаний на полки крупных ритейлеров - это существенное расширение рынка сбыта их продукции. Наша задача с коллегами из Ассоциации экспертов рынка ритейла объединить усилия и компетенции для того, чтобы как можно большее субъектов МСП - сельхозпроизводителей качественных продуктов питания - имели возможность поставлять свою продукцию в магазины как федеральных, так и региональных торговых сетей", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.