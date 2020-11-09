Корпорация МСП и Центросоюз РФ помогут развитию сельской кооперации

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП и Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого субъекты МСП в агропромышленном комплексе получат поддержку по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции. Подписание состоялось в понедельник на "Неделе ритейла 2020", со стороны Корпорации МСП документ подписал генеральный директор Корпорации Александр Браверман, со стороны Центросоюза РФ - председатель Совета Дмитрий Зубов.

В прошлом году общая стоимость закупленной сельскохозяйственной продукции и сырья в основном в малых формах хозяйствования составила 22,5 млрд. рублей. Постоянными поставщиками сельскохозяйственной продукции являются около 900 тыс. сельских жителей.

Как следует из соглашения, стороны помогут малым и средним предпринимателям получить доступ на полки розничных торговых предприятий Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации и окажут им финансово-гарантийную поддержку как субъектам МСП - поставщикам или потенциальным поставщикам сети магазинов Центросоюза РФ.

"Мы уделяем особое внимание развитию субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса. Во всех регионах страны организованы центры компетенций, которые доводят до сельхозпроизводителей "коробочный продукт" - комплекс мер поддержки для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов кооперативов, содержащий в том числе меры, направленные на организацию и расширение сбыта. Сотрудничество с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации позволит малому бизнесу расширять пространство для реализации своих продуктов," - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Поддержка субъектов МСП в агропромышленном комплексе - один из приоритетов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организации потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации поддерживают личные подсобные хозяйства граждан и расширяют их возможностей в сбыте сельскохозяйственной продукции.