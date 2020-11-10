В Бурятии предприниматели в сфере туризма получили субсидии в условиях пандемии

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии выделили субсидии на сумму более 15 млн рублей предпринимателям, работающим в сфере туризма, в том числе на затраты, связанные с пандемией. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Минтуризма республики.

"Оказана господдержка субъектам малого предпринимательства в сфере туризма. Одобрено 69 заявок на общую сумму 15,1 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Большая часть заявок от предпринимателей была подана на возмещение части затрат, связанных с приобретением рециркуляторов, озонаторов, бактерицидных ламп, а также бесконтактных термометров. Также субсидии будут направлены на компенсацию части затрат по классификации гостиниц, на строительство и оборудование пеллетных котельных и другие цели.

Ранее турбизнесу Бурятии из федерального бюджета было направлено более 40 млн рублей. Местные туроператоры, отели, санаторно-курортные организации получили субсидии на сохранение зарплаты, на возмещение затрат по профилактике коронавируса, льготные кредиты. На региональном уровне туркомпании получили поддержку в размере 34 млн рублей для возмещения коммунальных платежей, арендной платы.

Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии. Главной точкой притяжения для отдыхающих в республике является Байкал, на берегу которого сосредоточено большинство турбаз и гостевых домов. В регионе работают 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд мер поддержки экономики в условиях пандемии. В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, что представителям МСП будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги. Для этого регионам на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций выделено 2 млрд рублей.