Правительство Москвы одобрило 214 заявок на экспортные субсидии и гранты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Столичные власти в 2020 году одобрили 214 заявок на экспортные субсидии и гранты на сумму 419 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор Московского экспортного центра Алексей Калачев 10 ноября на церемонии награждения "Экспортер года" в ЦФО.

"За первые два потока субсидиарной кампании 2020 года правительство Москвы одобрило 214 заявок на выдачу экспортных субсидий и грантов в размере 419 млн рублей. В конце октября завершилась третья волна выдачи субсидий. Итоги подводить еще рано, так как часть заявок еще находится на рассмотрении комиссии. Однако уже за первые два потока было одобрено заявок на 419 млн рублей", - рассказал Калачев.

В этом году правительство Москвы выдает субсидии и гранты с февраля. За 2020 год прошло три субсидиарные кампании, последняя из которых завершилась 31 октября.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки и помогает эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.