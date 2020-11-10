МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов для самозанятых

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. МСП Банк запускает программу рефинансирования кредитов на развитие профессиональной деятельности для самозанятых, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП во вторник.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 10 ноября запускает программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход," - рассказали в пресс-службе.

Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 млн рублей. При этом рефинансирование также могут получить самозанятые граждане, которые только зарегистрировались в таком статусе. Ставка зафиксирована на уровне 7,75% годовых, срок - до трех лет. Обеспечение и залоги в рамках программы кредитования не требуются.

Кредитование самозанятых МСП Банк запустил с 1 июля 2020 года и стал первым в России банком, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности. Для получения кредита в МСП Банке требуется минимальный пакет документов. В онлайн-формате заполняется заявка и анкета через систему дистанционного кредитования банка (smbfin.ru), прикладывается справка о регистрации и доходе из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.