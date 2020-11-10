Интернет-платформу для развития в Арктике туризма и МСП планируется опробовать в Коми

СЫКТЫВКАР, 10 ноября. /ТАСС/. Унифицированные интернет-платформы планируется создать для развития туризма в Арктической зоне РФ и поддержки малого и среднего бизнеса, вывода его на экспортные рынки. Такое предложение высказал глава Республики Коми Владимир Уйба, говоря о проработке в регионе проекта по туризму.

"Мы готовы выступить вместе с заинтересованными коллегами из субъектов Арктической зоны РФ как пилотный регион. Готовы апробировать унифицированные сервисы на единой туристической платформе "Арктика в один клик", по итогам готовы обобщить, проанализировать полученный опыт, поделиться им и вместе приступить к разработке полноценной, многоязычной платформы, доступной для иностранных гостей. Чтобы любой гость арктических регионов смог получить гарантированный, обозначенный на данной платформе уровень сервиса", - сказал Уйба в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде в Мурманске в формате видеоконференции.

Как отметил глава региона, о разработке такой платформы задумались при подготовке к 100-летию Коми, которое будет отмечаться в 2021 году. "Сейчас мы в полушаге от создания единой туристической платформы с использованием новых технологий с применением платформенных решений. Мы назвали этот проект "Туризм в Коми в один в клик", - сообщил Уйба.

Он также предложил сформировать платформу как агрегатор предложений для поддержки малого и среднего бизнеса в арктических регионах. Например, в Коми налажено производство оленины, но ее объема недостаточно для выхода на международный рынок. Оленина есть в НАО, в Мурманской области, на Чукотке. Мы предлагаем объединить усилия, создать единый международный бренд, под которым сможем выходить на международные рынки, создать единую цифровую платформу-агрегатор экспортной продукции от предприятий Арктической зоны", - сообщил Уйба.

Председательствующий, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак одобрил оба предложения и поручил проработать их как межрегиональные.