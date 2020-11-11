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"Опора России" просит продлить до конца года субсидии бизнесу на профилактику коронавируса

По мнению главы объединения Александра Калинина, это решение "может стать значимой мерой поддержки, стимулирующей неукоснительное соблюдение санитарных требований"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" просит правительство РФ продлить до конца 2020 года субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) на профилактику коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме главы объединения Александра Калинина в адрес первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Продлить до конца 2020 года выделение субсидий субъектам МСП и СО НКО на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. В бюджете остались ранее выделенные и полностью неизрасходованные средства (около 9 млрд рублей) на цели компенсации затрат бизнеса на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые могут позволить снизить скорость ее распространения на территории России", - говорится в письме.

По мнению Калинина, это решение, если оно будет принято, "может стать значимой мерой поддержки, стимулирующей неукоснительное соблюдение санитарных требований".

Срок, в течение которого субъекты МСП и социально ориентированные НКО могли направить заявления на субсидии, истек 17 августа. В Федеральной налоговой службе отмечали, что субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Размер субсидии составляет 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника в мае 2020 года, для ИП без наемных работников размер субсидии равен 15 тыс. рублей.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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