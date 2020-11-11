"Опора России" просит продлить до конца года субсидии бизнесу на профилактику коронавируса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" просит правительство РФ продлить до конца 2020 года субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) на профилактику коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме главы объединения Александра Калинина в адрес первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Продлить до конца 2020 года выделение субсидий субъектам МСП и СО НКО на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. В бюджете остались ранее выделенные и полностью неизрасходованные средства (около 9 млрд рублей) на цели компенсации затрат бизнеса на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые могут позволить снизить скорость ее распространения на территории России", - говорится в письме.

По мнению Калинина, это решение, если оно будет принято, "может стать значимой мерой поддержки, стимулирующей неукоснительное соблюдение санитарных требований".

Срок, в течение которого субъекты МСП и социально ориентированные НКО могли направить заявления на субсидии, истек 17 августа. В Федеральной налоговой службе отмечали, что субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Размер субсидии составляет 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника в мае 2020 года, для ИП без наемных работников размер субсидии равен 15 тыс. рублей.