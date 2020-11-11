ТПП предложила не возбуждать уголовные дела против бизнеса при возмещении ущерба

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи должны отказаться от возбуждения уголовных дел против бизнеса по экономическим или налоговым преступлениям, если предприниматели возмещают ущерб в ходе доследственной проверки. Об этом заявил в среду ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, комментируя возможные меры по либерализации уголовного законодательства.

Катырин напомнил, что в ноябре прошлого года на базе АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" начал свою работу цифровой ресурс "За бизнес", который позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные, по их мнению, действия правоохранительных органов. За это время на платформе зарегистрировались около 2,3 тыс. предпринимателей, которыми направлено почти 1,4 тыс. обращений.

"Мы не только содействуем через платформу решению возникших у предпринимателей трудностей, но и анализируем правоприменительную практику. Это позволило нам выработать практические предложения по совершенствованию нормативной базы. Например, предлагается установить, что если сотрудники правоохранительных органов выявили в действиях предпринимателя признаки экономического или налогового преступления, но причиненный ущерб был возмещен им в ходе доследственной проверки, то уголовное дело не должно возбуждаться, а выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При такой конструкции к предпринимателю не применяется арест счетов (имущества), задержание, которые могут повлечь приостановление бизнеса", - сказал Катырин.

Кроме того, по его словам, зачастую действия работников организаций, находящихся в прямой подчиненности, даже без наличия доказательств на сговор квалифицируют как "групповые преступления". "Поэтому считаем целесообразным дополнить УК РФ нормами, устанавливающими, что преступление не может признаваться совершенным группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, если в ходе его расследования будет установлена прямая вертикаль подчиненности руководителя организации и сотрудников данной организации и не будет доказан прямой умысел на совместное совершение преступления", - отметил глава ТПП.