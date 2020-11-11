Доля безналичного торгового оборота в малом и среднем бизнесе в октябре составила 54%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Доля безналичного торгового оборота в малом и среднем бизнесе составила в октябре 2020 года 54%, об этом сообщается в исследовании IТ-компании "Эвотор".

По данным аналитики, год назад этот показатель не превышал 48%. В Москве в октябре этот показатель составил 67%, в Санкт-Петербурге - 59%.

Больше всего любят оплачивать покупки картой в Ханты-Мансийском АО. Доля безналичного торгового оборота в округе составила в октябре 73%. Высокий уровень безналичных оплат в Пермском крае - 64%, Омской области - 62%, в Карелии - 59%, Иркутской и Новосибирской областях - 58%. В Самарской, Калининградской и Свердловской областях доля безналичного оборота составила 54%, в Челябинской области и Татарстане - 50%, в Приморском крае - 49%.

Низкий уровень безналичной оплаты отмечается в Воронежской области - 47%, Краснодарском крае - 45%, Ставропольском крае - 38% и в Ростовской области - 37%.

Россияне предпочитают оплату картой в салонах красоты - 77%, фитнес-центрах - 70%, магазинах нижнего белья - 70%. Высока доля безналичных расчетов в магазинах цветов, обуви - 66%, магазинах одежды, парфюмерии - 65%, автосервисах - 62%, в магазинах товаров для рукоделия и шитья - 61%. Доля безнала в общепите (кафе, столовые) составила 56%.

Реже оплачивают покупки картой в табачных лавках и алкомаркетах. Доля безнала в этих сегментах в октябре составила 40% и 35% соответственно. Газеты и журналы по-прежнему покупают за наличные. Доля безналичной оплаты в киосках печати составила всего 19%. Также чаще оплачивают наличными ритуальные услуги - 25%.

Положительную динамику доли безналичной оплаты стимулируют развитие технологий оплаты по QR-коду, рост популярности кредитных карт и требования законодательства.

"Около 70% точек в нашей экосистеме уже принимают безналичную оплату. Часть торговых точек, которые пока не принимают карты, будут вынуждены делать это по закону. С 1 ноября 2020 года по закону "О защите прав потребителей" обязаны принимать оплату по карте торговые точки с оборотом более 30 млн рублей за прошлый год, а с 1 июля 2021 года - 20 млн рублей. Но, в первую очередь, стимулирует предпринимателей принимать безнал требование покупателей", - комментирует генеральный директор компании Андрей Романенко.

Для анализа использовались данные более 650 тыс. онлайн-касс "Эвотор" в октябре 2020 и 2019 годов.