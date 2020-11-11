Минэкономразвития планирует обновить обучающие программы для бизнеса по нацпроекту МСП

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ планирует обновить перечень обучающих программ для предпринимателей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"Для организации в субъектах РФ, начиная с 2021 года, структурированной системы обучения, предусмотренной новой редакцией национального проекта, в зависимости от стадии предпринимательской активности: от самозанятости до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии, Минэкономразвития России запланированы мероприятия по актуализации перечня обучающих программ, в том числе отбор новых программ и уточнение сведений о ранее отобранных программах, а также по экспертизе эффективности их реализации в 2019-2020 годах", - приводит пресс-служба слова директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инны Дадаян.

Министерство пригласило заинтересованных поставщиков образовательных услуг принять участие в отборе.

По нацпроекту МСП идет обучение различных граждан основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Перечень программ был утвержден в августе 2019 года. Сейчас в него включены 244 обучающие программы, которые рассчитаны на обучение предпринимательским компетенциям действующих предпринимателей, школьников, молодых людей до 30 лет, в том числе студентов, военнослужащих в запасе, людей старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов. Эти программы включают в себя компетенции в области генерирования бизнес-идей, компетенции по созданию собственного бизнеса, его ведения, управления качественными изменениями.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Его обновленная версия включит в себя четыре федеральных проекта вместо прежних пяти. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".