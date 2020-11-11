Эксперт: средств на счетах российских предпринимателей хватит на пять средних зарплат

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средства на банковских счетах индивидуальных предпринимателей достигли к октябрю почти 1 трлн рублей, или в среднем около 300 тыс. на каждого предпринимателя, чего хватит только на пять средних российских зарплат, сообщила президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Татьяна Трубникова.

"После запуска антикризисной поддержки малого бизнеса средства на банковских счетах индивидуальных предпринимателей (99% из них относятся к микробизнесу) начали стремительно расти, достигнув к октябрю почти 1 трлн рублей, или в среднем около 300 тыс. на каждого предпринимателя. Заявленной суммы в 292 тыс. рублей на каждого ИП хватит на выплату всего лишь пяти среднероссийских зарплат с учетом обязательных налоговых и страховых отчислений. Если спрос продолжит стагнировать, то малому бизнесу будет сложно не то что зарабатывать, а просто держаться на плаву", - сообщила она.

Также она отметила, что рост общей суммы на счетах свидетельствует о том, что бизнес придерживает средства, не спеша вкладывать их в развитие. Если до коронавирусного кризиса предприниматели смелее инвестировали деньги и направляли их в оборот, понимая, что завтра-послезавтра они вернут и приумножат вложения, то сейчас бизнес стал более осторожным. Те, кто могут себе это позволить, стремятся нарастить подушку безопасности, поскольку не уверены в завтрашнем дне. При низком потребительском спросе ресурсы бизнеса начнут сокращаться после завершения антикризисных льгот, сами же предприниматели в условиях второй волны коронавируса не спешат инвестировать свободные деньги в развитие своего дела.

"У предпринимателей стало больше денег на банковских счетах, однако эти данные нельзя интерпретировать как однозначно позитивные. Безусловно, малый бизнес получил жизненно важные для него отсрочки и списания обязательств, льготные кредиты и безвозмездные гранты на зарплаты, а также бессрочное двукратное снижение страховых взносов, ставшее важной структурной мерой для долгосрочного роста сектора МСП в стране. Все эти меры помогли предпринимателям отчасти компенсировать обвал спроса и залатать финансовые дыры. Кроме того, господдержка способствовала выходу части малого бизнеса из тени. Для стабильного функционирования небольшому бизнесу важна каждая рабочая неделя, поскольку все средства идут в оборот, и предприниматель не может позволить себе значительных финансовых накоплений, которые есть у крупных компаний. Поэтому даже краткосрочный простой или отсутствие продаж грозят разорением. Население урезало расходы, и по прогнозу ЦБ они вернутся на докризисный уровень лишь через два года. Для малого бизнеса, критически зависящего от массового спроса, это означает ограничение возможностей для роста," - заключила Трубникова.

Антикризисная поддержка

Весной, во время первой волны коронавируса, власти начали поэтапно вводить меры поддержки для малого и среднего бизнеса, оказавшегося в тяжелом положении из-за карантинных ограничений и падения потребительского спроса. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели из определенного правительством списка пострадавших отраслей получили отсрочку по налогам и кредитам, льготные кредиты на поддержку занятости с возможностью их списания, безвозмездные гранты в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника в мае и июне.

Для пострадавших МСП и ИП были списаны налоги и страховые взносы за второй квартал. Кроме того, для всего малого и среднего бизнеса бессрочно снизили с 30% до 15% ставку страховых взносов на часть зарплаты сотрудников, превышающую МРОТ. Основные временные меры поддержки завершились в октябре - предприниматели начали погашать отсроченные обязательства по налогам и кредитам, власти объявили о продлении налоговых отсрочек лишь для части пострадавших отраслей.

С мая, когда малый и средний бизнес начал получать антикризисные выплаты, средства на банковских счетах индивидуальных предпринимателей стали непрерывно расти. За минувшие пять месяцев суммы на предпринимательских счетах увеличились сразу на 35% (для сравнения, средства юридических лиц за этот же период увеличились только на 6,5%) - с 711,7 млрд рублей до 956,94 млрд рублей к 1 октября. В среднем это 292 тыс. рублей на каждого из 3,28 млн российских ИП. В начале мая на каждого предпринимателя приходилось 205,7 тыс. рублей, при этом самих ИП было больше - 3,46 млн.

Кризисные сбережения

Среди всех официально зарегистрированных ИП 3,25 млн, или 99%, относятся к микробизнесу (годовая выручка меньше 120 млн рублей, количество сотрудников - не более 15 человек), 26,8 тыс. - к малому бизнесу и 314 - к среднему. На российских индивидуальных предпринимателей трудится около 2,6 млн наемных сотрудников.

Благосостояние российских предпринимателей существенно отличается от региона к региону. Как правило, больше всего денег в пересчете на каждого ИП скапливалось у предпринимателей в регионах с высокими доходами населения и высоким потребительским спросом. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ: это регион с наименьшим числом ИП в стране - 994, при этом если соотнести их количество с общей суммой на предпринимательских счетах, то в среднем получается по 718,3 тыс. рублей на каждого ИП. Далее следуют Москва (в столице на каждого ИП приходится в среднем по 693,6 тыс. рублей), Магаданская область (610,1 тыс. рублей), Камчатский край (518,1 тыс. рублей), Сахалинская область (497,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (490,7 тыс. рублей), Якутия (390 тыс. рублей), Санкт-Петербург (388,2 тыс. рублей), Амурская область (374,3 тыс. рублей), замыкает десятку Кировская область (348,4 тыс. рублей).

Меньше всего денег смогли собрать предприниматели в преимущественно небогатых регионах. В антилидерах по средним суммам на счетах ИП - Ингушетия (в среднем по 52,9 тыс. на каждого ИП), Чечня (89,5 тыс. рублей), Кабардино-Балкария (98,4 тыс. рублей), Ленинградская область (103,4 тыс. рублей), Республика Алтай (114,8 тыс. рублей), Калмыкия (115,6 тыс. рублей), Северная Осетия (123,7 тыс. рублей), Дагестан (130 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (130,3 тыс. рублей) и Тыва (141,7 тыс. рублей).