Банки в третьем квартале нарастили выдачу кредитов МСП на 60%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банки в течение третьего квартала 2020 года выдали микро-, малым и средним предприятиям (МСП) на 60% больше кредитов по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем кредитов вырос до 1,04 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом объем выдач на 27% превысил показатель второго квартала текущего года.

В материале отмечается, что рост наблюдался среди микро- и малых предприятий, в то время как объем кредитов среднему бизнесу сократился.

Так, кредитные организации выдали в третьем квартале займы микробизнесу на 343 млрд. рублей - это почти в два раза (на 93%) больше, чем в третьем квартале прошлого года. Объем кредитов малому бизнесу вырос за год на 81% и достиг 510 млрд рублей. Исключение составили лишь кредиты среднему бизнесу, объем которых сократился на 2% и составил 191 млрд рублей.

Портфель кредитов МСП по итогам третьего квартала показал рост на 16% в годовом выражении до 4,7 трлн рублей. В частности, портфель кредитов микробизнесу практически достиг 2 трлн рублей.

"Рост объемов кредитования МСБ на фоне кризиса связан с появлением на рынке льготных кредитов для пострадавших от коронавируса отраслей по субсидируемым государством ставкам 2% (на покрытие расходов) и 0% (на выплаты зарплат). Об этом, в частности, свидетельствует резкое падение процентных ставок. Например, средняя ставка по кредитам среднего бизнеса сократилась с 10,0% в третьем квартале 2019 года до 6,4% в третьем квартале текущего года", - отмечается в исследовании.