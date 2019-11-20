В Белом доме сообщили, что Волкер подтвердил свои показания на слушаниях в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отверг во вторник на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США главное обвинение демократов против президента США Дональда Трампа, подтвердив, что требований к Киеву по принципу "услуга за услугу" не было. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Вторые за сегодня слушания завершены, и центральное обвинение со стороны демократов в рамках этого построенного на обмане процесса импичмента было полностью развенчано", - отметила она. "Волкер подтвердил под присягой, что не видел никакого намека на "услугу за услугу" или чего бы то ни было напоминавшего это. Он подтвердил тем самым свои предыдущие показания на закрытых слушаниях о том, что "подобной взаимосвязи не было", - добавила Гришэм.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.