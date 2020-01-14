СМИ: Джулиани надеется представлять Трампа на судебном процессе по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассчитывает представлять американского лидера на судебном процессе по вопросу его импичмента в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

Телекомпания отмечает, что адвокат в последнее время оказывал давление на Трампа с тем, чтобы тот включил его в команду юристов, которые будут защищать его интересы в Сенате. По данным источников CNN, Джулиани аргументирует свое стремление участвовать в процессе тем, что досконально знает суть дела. При этом телекомпания подчеркивает, что Джулиани, который является одной из ключевых фигур в скандале, ставшем поводом для начала процедуры импичмента, вряд ли будет включен в состав группы юристов, защищающих Трампа в Сенате.

Телекомпания подчеркивает, что в Белом доме никак не прокомментировали данную информацию. Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) объявила, что голосование по резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского президента пройдет в нижней палате Конгресса в среду.

Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. Теперь обвинения должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, президент пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.