Образовательную программу пройдут 10 кировских предприятий в 2021 году

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Образовательную программу "Акселератор экспортного роста" в Кировской области в 2021 году пройдут 10 предприятий, сообщил в воскресенье ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"В рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предприятия-участники могут пройти обучение по образовательной программе "Акселератор экспортного роста" на безвозмездной основе. В настоящее время в регионе 10 потенциальных участников национального проекта, которые примут участие в образовательной программе с 2021 года", - сказал Чурин.

В рамках программы на протяжении двух-трех месяцев участники будут работать с командой тренеров, экспертов Школы экспорта РЭЦ и Российского экспортного центра. Каждая компания при поддержке наставников проработает до трех экспортных проектов. Участники узнают, как минимизировать риски и снизить издержки, чтобы в дальнейшем самостоятельно развивать экспортную деятельность.

Программа "Акселератор экспортного роста" разработана Школой экспорта РЭЦ совместно с Минэкономразвития России специально для участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда на предприятиях несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство).