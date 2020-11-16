В Приморье проведут онлайн-занятия по созданию франшиз и внедрению маркировки товаров

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Приморье проведет 12 онлайн-семинаров, на которых предпринимателям расскажут об особенностях и юридических нормах внедрения маркировки товаров, обучат созданию франшиз и выходу на экспорт через онлайн-площадки. Первое занятие состоится в понедельник вечером, сообщается на сайте регионального правительства.

Центр "Мой бизнес" в Приморье до конца сентября проводил обучение предпринимателей в дистанционном режиме. С 1 октября после смягчения санитарно-эпидемиологических требований все мероприятия перешли в традиционный очный формат.

"В рамках всемирной недели предпринимательства для бизнесменов и самозанятых края, а также приморцев, желающих открыть свое дело, центр "Мой бизнес" разработал 12 вебинаров на различные темы. С 16 по 19 ноября в вечернее время бизнесмены могут узнать все этапы создания франшиз - от основ франчайзинга в России и мире, упаковки и создания сети до методов продвижения франшиз как онлайн, так и офлайн, а также их вывода на зарубежные рынки. В пятницу, 20 ноября, пройдет вебинар, на котором эксперты расскажут про особенности маркировки товаров в 2021 году. Они объяснят этапы внедрения маркировки, сроки перехода, требования к участникам оборота и ответственности за нарушение требований", - говорится в сообщении.

Для начинающих предпринимателей с понедельника начинается обучающая программа "Бизнес-старт". За первые вебинары новичкам помогут сформировать бизнес-идею и повысить предпринимательские навыки. Более опытным бизнесменам будет полезен семинар об изменениях налогового законодательства, которые произойдут в 2021 году. Также эксперты объяснят особенности электронных сервисов ФНС и нюансы налога на профессиональный доход, которым пользуются самозанятые. "Мой бизнес" также проведет вебинары по продвижению бизнеса в социальных сетях, о требованиях при участии в госзакупках и финансовому планированию во время пандемии.

Центр "Мой бизнес" проводит обучение предпринимателей в соответствии с задачами национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.