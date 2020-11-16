Россияне будут получать уведомления обо всех полагающихся мерах поддержки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне будут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах поддержки на портале Госуслуг с первого полугодия 2021 года. Механизм начнет работать в рамках обновленного нацпроекта "Демография", сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе Минтруда.

"В рамках обновленного нацпроекта получать поддержку государства станет проще - этому поможет развитие механизма социального казначейства. Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Это станет возможным благодаря доработке информационных систем, реализуемым Минтрудом России", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что многие семьи уже на практике смогли оценить, как работает социальное казначейство: именно по такому принципу летом приходили "коронавирусные" выплаты на детей - по одному заявлению и без сбора дополнительных справок.

Кроме того, с 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр на базе Пенсионного фонда России, где каждый сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки. "Теперь все мамы и папы страны будут знать тот самый номер, по которому можно будет получить исчерпывающую и бесплатную консультацию - узнать, какая помощь полагается именно вашей семье", - отметили в Минтруде.

Нацпроект "Демография" реализуется в России с 2019 года. После выхода июльского указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях до 2030 года правительству было поручено скорректировать паспорта нацпроектов.