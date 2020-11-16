Ставропольский край впервые экспортировал мясо птицы на Филиппины

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Пробную партию продукции из мяса птицы Ставропольского края впервые экспортировали на Филиппины, сообщает в понедельник министерство сельского хозяйства региона.

"Тестовый контейнер объемом 27 тонн был отправлен впервые на Филиппины. Продукция поставлена одним из крупнейших производителей мяса птицы на Ставрополье. Это предприятие в 2019 году вошло в число четырех первых российских предприятий, получивших право на экспорт мяса птицы на Филиппины", - пояснили в ведомстве.

"Поставки за рубеж мяса птицы с территории нашего региона в сравнении с прошлым годом увеличились на 10%. Главными импортерами в настоящий момент являются Китай, куда поставляют 55% от всего объема, Саудовская Аравия, Украина и Азербайджан", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Дениса Полюбина.

Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт сельскохозяйственной продукции Ставрополья вырастет с $257 млн в 2018 году до $1,1 млрд в 2024 году. Планируется, что прирост экспорта региону могут обеспечить зерновые культуры, мясная и молочная продукция.

Экспорт осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Поддержка экспортеров - одна из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.