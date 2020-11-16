Эко-неделя при поддержке АНО "Национальные приоритеты" и ТАСС открылась в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Привлечение внимания россиян к вопросам сохранения окружающей среды стало главной задачей Эко-недели в России, которая открылась в понедельник в рамках национального проекта "Экология" при поддержке АНО "Национальные приоритеты", информационного агентства ТАСС и портала "Будущее России. Национальные проекты".

Неделя экологии, в рамках которой журналисты расскажут о том, как решается проблема отходов в разных регионах России, началась прямым эфиром заместителя главы "Российского экологического оператора" Алексея Макрушина, запись которого можно посмотреть в социальных сетях на страницах портала АНО "Национальные приоритеты", посвященных национальным проектам России. Кроме того, вышел в свет материал о проблемах сортировки отходов и инфографика о том, как правильно разделять мусор.

"Окружающая среда - в числе самых важных для человека показателей благополучной жизни. Все хотят дышать чистым воздухом и гулять в прекрасных зеленых парках. Нацпроект "Экология" сегодня мотивирует каждого сделать шаг в защиту нашего дома, двора, улицы, города и страны, начать с раздельного сбора мусора, чтобы как можно скорее внедрить передовые модели его утилизации и снизить экологическую нагрузку", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

"Материалы, которые мы подготовили в рамках Эко-недели, позволят не только узнать о том, что делается в России для решения экологических проблем, но и как подключиться к этой работе. Например, мы расскажем, что полезного можно сделать из отходов или в каких акциях по уборке мусора можно поучаствовать", - отметила заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина.

В 2020 году каждый четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических вопросах, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Самыми волнующими экологическими проблемами, по мнению опрошенных, стали загрязнение рек, озер и пляжей, мусорные свалки и переработка отходов, загрязнение воздуха и плохое качество водопроводной воды. Изменение климата волнует 61% респондентов. Среди них чаще встречаются люди старше 60 лет (66%) и женщины (67%). Меньше всего климатические изменения волнуют молодежь до 24 лет (53%).

С 16 по 20 ноября на сайте и на страницах в соцсетях национальныепроекты.рф и портала "Будущее России" будут опубликованы лонгриды, инфографика, афиша экологических мероприятий в разных регионах России и другие материалы на тему экологии.