Томограф стоимостью более 50 млн рублей поступил в Новгородскую детскую областную больницу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Новый компьютерный томограф стоимостью почти 53 млн рублей поступил в областную детскую клиническую больницу в Великом Новгороде в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Новгородской области. Новый аппарат сменит прежний со стопроцентным износом и позволит снизить время действия на пациента рентгеновских лучей, при этом улучшится качество снимков.

"В рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" [входит в нацпроект "Здравоохранение"], в детскую областную больницу [в Великом Новгороде] поступил новый компьютерный томограф стоимостью 52, 9 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Этот томограф заменит в больнице старый, который имел стопроцентный износ, он демонтирован. Монтаж нового аппарата подрядная организация должна выполнить до 30 ноября. Главный врач детской облбольницы Арсен Амирбеков уточнил, что до конца года в учреждении планируют завершить оформление необходимых документов на ввод в эксплуатацию нового оборудования. Этот томограф даст несколько преимуществ.

"Старый аппарат был рассчитан на 16 срезов, а новый компьютерный томограф - на 64 среза. Этот показатель говорит о том, что действие на пациента рентгеновских лучей на новом аппарате значительно меньше по времени, а качество снимков выше. Эти два принципиально важных момента дают нам больше диагностических возможностей", - приводит пресс-служба слова Амирбекова. Он также уточнил, что с помощью компьютерного томографа ежегодно проходят диагностику 1 200 детей со всей области.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".