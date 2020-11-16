Губернаторский лицей нанотехнологий откроется в Димитровграде до конца 2022 года

УЛЬЯНОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ульяновские власти создадут до конца 2022 года в городе Димитровграде Губернаторский лицей нанотехнологий, рассчитанный на 1 100 учеников. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"На сегодняшний день школа запроектирована, получено положительное заключение мощностью на 1 100 ученических мест. <…> Лицей планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры региона Константина Алексича.

По словам министра, сейчас ведется работа по передаче земельного участка и проектно-сметной документации от Димитровграда министерству просвещения. В январе будет объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, в марте будет заключен контракт, после чего подрядчики выйдут на стройплощадку. Алексич добавил, что проектом предусмотрены блоки старших и младших классов, административный и физкультурно-оздоровительный. На первом этаже оборудуют два спортивных зала, на втором будет зал для занятий мини-футболом, гимнастикой, волейболом и баскетболом.

В пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона ТАСС уточнили, что строительство лицея запланировано по национальному проекту "Жилье и городская среда". Глава министерства Наталья Семенова уточнила, что Губернаторский лицей нанотехнологий станет исследовательским центром. В нем будут расположены современные научные лаборатории и мобильный внутренний интерьер. "Одним из ведущих направлений в нем станет естественно-научный профиль, включающий в себя изучение медицины, инженерии, биоинженерии, нанотехнологий", - процитировали Семенову в пресс-службе правительства.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что инициативу строительства школы поддержали депутаты от партии "Единая Россия". Он также добавил, что необходимо собрать все лучшие практики для работы нового учреждения образования. "Мы продолжаем расширять сеть образовательных организацией в Ульяновской области. Большим подспорьем здесь является реализация нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда", инициированных президентом России Владимиром Путиным. Мы уже построили в регионе три современных Губернаторских лицея, их дополнит будущий лицей в Димитровграде, который будет оснащен всем необходимым оборудованием", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.