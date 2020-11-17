Полмиллиона рублей получили коренные народы Камчатки на создание одежды в этностиле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Общественная организация молодежи коренных малочисленных народов Севера Камчатки "Дружба Северян" получила 500 тыс. рублей в рамках нацпроекта "Культура" на создание коллекции одежды в этническом стиле. Об этом рассказала ТАСС председатель организации Карина Етаургина.

"Наша национальная одежда, безусловно, очень красивая, но ходить в ней в городе достаточно непрактично, а ведь каждый из нас - часть делового пространства. Поэтому и появилась такая идея - создать коллекцию современной одежды с нашими орнаментами - мы их срисовываем с традиционных кухлянок, указываем мастериц. В таких платьях, юбках, брюках, топах можно и на форумы ездить, и представлять наш край на мероприятиях в других регионах, и с комфортом в городе ходить. Создание коллекции позволит сохранить традиции и связь с предками в современной, но смысловой одежде, адаптированных под современные реалии", - отметила Етаургина.

Она добавила, что на реализацию проекта организация "Дружба Северян" получила 500 тыс. рублей, выделенные в рамках национального проекта "Культура", регионального проекта "Творческие люди". Команду консультируют специалисты по вышивке, по народному творчеству, филологи и историки. Первый показ этнической коллекции запланирован на 10 декабря - день образования Корякского округа.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".