Бизнесу в Приморье начали выдавать микрозаймы с переплатой ниже ключевой ставки

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Ставка по займам, которые выдает предпринимателям микрокредитная компания (МКК) Приморского края, снизилась до ключевой ставки Банка России - 4,25% годовых. Об этом сообщила ТАСС директор микрокредитной компании Елена Карионова.

"Ключевая ставка Банка России стала не просто средней по всем нашим кредитам. Теперь это максимальный процент, под который предприниматель может взять любой займ, независимо от объема залога, который предоставляет. Аналогичных предложений пока нет на рынке", - сказала Карионова.

Ставка по кредитам компании будет еще ниже, если бизнес заемщика относится к числу приоритетных проектов или базируется в одном из моногородов региона. Так, займ "Экспресс-моногород" можно получить под 2,12% годовых.

Для промышленных и производственных компаний Приморья, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса, в МКК создали отдельный кредитный продукт - микрозайм "Производственный", который позволяет получить до 5 млн рублей по ставке до 3% годовых.

"Мы практикуем поддержку бизнеса по направлению деятельности и предлагаем таким компаниям специальные продукты, рассчитанные в соответствии с их потребностями. В нашей линейке уже есть займы "Социальный" и "Сельскохозяйственный" - соответственно, для социальных предприятий и компаний, которые занимаются сельским хозяйством, включая потребительские кооперативы и индивидуальных предпринимателей, ведущие личные подсобные хозяйства. Займ "Производственный" логично продолжает эту линию", - пояснила Карионова.

Микрокредитная компания учреждена правительством Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По нацпроекту в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.