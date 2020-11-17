В Якутии планируют рекультивировать три свалки и один полигон

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Работы по рекультивации планируется провести на трех несанкционированных свалках и одном полигоне в Якутии по федеральному проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология". Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель регионального Минэкологии.

"Для ликвидации несанкционированных свалок в городской черте по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология" планируется рекультивация несанкционированных свалок в границах городов Якутии - Мирного, Нюрбы, Вилюйска, также полигона в Якутске", - уточнили в ведомстве.

Площадь земель, подлежащих рекультивации, на полигоне в Якутске составляет 31,8 га. Работы планируется провести в 2022 году, проектно-сметная документация (ПСД) по рекультивации полигона разработана. Также получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и ценовой экспертизы сметной стоимости. "Сметная стоимость работ по рекультивации полигона Якутска на 9-м км Вилюйского тракта определена в 798 млн рублей. Заявку на предоставление субсидии планируется подать в Минприроды России в 2021 году", - сказали в Минэкологии.

Ликвидировать свалку в Нюрбе, где площадь рекультивируемых земель составляет 127 га, планируется в 2023-2024 годах, в Вилюйске и Мирном свалки площадью 7,13 и 11,7 га - в 2024 году. По ним идет проектирование работ по рекультивации, срок получения положительных заключений необходимых экспертиз - 2021 год. "Разработка ПСД рекультивации свалок производится за счет средств местных бюджетов: Якутск - 11,35 млн рублей, Вилюйск - 8,36 млн рублей, Нюрба - 17,58 млн рублей, Мирный - 8,2 млн рублей", - добавили в ведомстве.

На территории республики находится более 460 полигонов и свалок на общей площади 1,4 тыс. га. Из них в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) внесено только семь объектов размещения отходов - в городах Нерюнгри, Удачный, Ленск, Якутск и поселках Светлый, Чернышевский и Айхал. Остальные объекты являются несанкционированными и подлежат рекультивации.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы. В него входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".