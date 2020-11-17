В Бурятии создали Центр опережающей профподготовки по стандартам WorldSkills

УЛАН-УДЭ, 17 ноября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки создали в Улан-Удэ по национальному проекту "Образование". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В Улан-Удэ сегодня состоялось торжественное открытие Центра опережающей профподготовки. Он станет площадкой-агрегатором и оператором ресурсов региона для ускоренного профессионального обучения, профориентации, переподготовки, повышения квалификации по наиболее востребованным, перспективным профессиям и компетенциям по стандартам WorldSkills". Обучаться в этом центре смогут школьники, студенты, женщины в декретном отпуске, безработные, люди предпенсионного возраста", - сказали в министерстве.

Центр создан на базе Бурятского республиканского индустриального техникума. Средства - 51 млн рублей - выделены из федерального бюджета, еще 10 млн рублей - из республиканского, уточнили в Минобрнауки Бурятии. Сейчас в учреждении образования в дистанционном режиме проходит обучение по цифровому маркетингу, а также повышение квалификаций педагогических работников. Также на первых этапах начнется подготовка рабочих по направлениям "Машиностроение" и "Транспорт", позже перечень обучающих программ будет расширен.

"В Центре опережающей профподготовки внедрена цифровая платформа. Она помогает проводить мониторинг и анализ актуальной ситуации, динамики изменений на рынке труда Бурятии, прогнозировать востребованность кадров и компетенций, данные об инвестиционных проектах, которые реализуются или планируются к реализации", - пояснили в министерстве.

Центр оснащен современной компьютерной техникой, есть своя коворкинг-зона, закуплено оборудование для форсайт-сессий. "Педагоги образовательного центра прошли специальное обучение, повысили квалификацию, - отметили в пресс-службе. - В дальнейшем будет постоянное взаимодействие с работодателями, это позволит объективно оценить результаты подготовки рабочих кадров и развивать институт наставничества".

Планируется, что в результате реализации нацпроекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.