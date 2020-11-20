Около 400 предпринимателей Камчатки получили займы на льготных условиях во время пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Около 400 предпринимателей Камчатки, деятельность которых пострадала от распространения коронавирусной инфекции, получили в этом году микрозаймы на льготных условиях. Кредиты предоставляются компанией "Камчатский государственный фонд поддержки", созданной на полуострове в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", таким образом субъект вошел в число лидеров по количеству займов бизнеса в пандемию, сообщили ТАСС в кредитном учреждении.

"Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства" предоставил 160 льготных микрозаймов для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса за счет средств федерального бюджета и 224 - за счет регионального. Именно этот результат позволил Камчатскому краю войти в ТОП-10 регионов по количеству выданных микрозаймов для покрытия непредвиденных издержек и поддержания операционной деятельности малого и среднего бизнеса во время пандемии", - уточнили в организации.

Отмечается, что микрокредитная компания Камчатского края создана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в целях улучшения ситуации с доступностью кредитных ресурсов и оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов субъектам бизнеса.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами. 22 июля Владимир Путин дал поручение увеличить число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек.