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Шесть социальных объектов появятся в Хорольском округе Приморья до конца года

Уже отремонтировали спортивный зал в школе №2 села Хороль и начали строить детский сад на 60 мест

ТАСС, 20 ноября. Шесть новых социальных объектов, построенных по национальным проектам, появятся до конца года в Хорольском муниципальном округе Приморского края, где проживает около 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"17 ноября в округе сдали комбинированную спортплощадку, построенную по национальному проекту "Демография". До конца года в округе появятся шесть новых объектов - хоккейная коробка, несколько спортивных площадок для различных видов активностей. Разрабатывается проектная документация на реконструкцию здания спортзала и ремонт стадиона", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в Хорольском округе будет сооружено 10 объектов по трем национальным проектам. Так, уже отремонтирован спортивный зал в школе №2 села Хороль в рамках нацпроекта "Образование", началось строительство детского сада на 60 мест в этом же населенном пункте, а также возводят несколько спортивных площадок и других объектов по нацпроекту "Демография".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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