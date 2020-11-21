В Вологде сдали уникальный бульвар после реконструкции

ВОЛОГДА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Пешеходный бульвар на улице Пирогова в Вологде сдан в эксплуатацию после реконструкции в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Этой первый масштабный проект в Вологде, который реализован командой архитекторов, строителей и горожан, рассказал в субботу во время первой экскурсии мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Пироговский бульвар - это историческое место Вологды. И это единственная территория, реконструированная в этом году по программе "Формирование комфортной городской среды". Сегодня состоялась ее техническая приемка, в течение месяца строители и архитекторы будут принимать замечания от горожан. К моменту подписания акта выполненных работ все недочеты будут устранены. Это первый столь масштабный проект для мэрии, где применен комплексный подход к благоустройству. Над проектом работала дружная команда архитекторов, проектировщиков, строителей и горожан", - рассказал мэр журналистам.

Как отметила советник мэра по развитию городской среды Надежда Снигирева, бульвар - это пешеходная улица длиной почти в километр. Раньше это место занимали машины жителей многоквартирных домов, здесь довольно плотная жилая застройка, пройти пешком было невозможно. Теперь это полноценная пешеходная зона для прогулок, а машины отодвинули на соседние улицы, где для них обустроены специальные "карманы".

Бродилки и шахматы

Бульвар поделен на четыре тематических участка - Парадный, Домашний, Сентиментальный и Школьный, пояснила советник мэра. На Парадном представлены сделанные горожанами фотографии, показывающие, как это место выглядело раньше в разные годы. Вскоре здесь будут проводить экскурсии по выходным, запустят онлайн-экскурсии, чтобы можно было узнать историю этих мест. Второй участок - Домашний, где пространство позволило установить скамейки и небольшие столики с шахматными досками. Все они выполнены из антивандальных материалов местного производства. Железные конструкции по требованию проектировщиков оцинкованы. В целом над бульваром и материалами для него трудились вологодские мастера, что позволило провести работу в оптимальные сроки и сэкономить.

"Большая площадь бульвара в 1,8 гектара реконструирована за 63 млн рублей - это почти вдвое меньше, чем средняя цена благоустройства подобных проектов в стране. Это проектировали не приглашенные звезды из Москвы, а местные архитекторы, привлечены местные подрядчики. Это первый такой опыт для всех. Важный момент - озеленение: была поставлена задача максимально сохранить и привести в порядок существующие насаждения и высадить новые. Здесь посажены крупномерные деревья и кустарники с закрытой корневой системой, так растения лучше приживаются. Есть гарантия подрядчика, если что-то погибнет, посадки будут заменены", - рассказала Снигирева.

Участок между улицами Герцена и Ветошкина называется "Сентиментальный", поскольку здесь расположен роддом и школа для особенных детей. Здесь сохранили ценную для вологжан аллею из сирени. Из-за ограниченности пространства полноценную детскую площадку на бульваре было не вместить, но для детей установили переговорные устройства, бродилки, проложены маршруты для катания на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах. Установили красные торшеры с теплым светом, что важно для жителей ближайших домов и в целом для северного города. Советская мозаика на домах обыграна в покрытии дорожек, что придает индивидуальность этому месту.

Внимание - дети

На Школьном участке обустроена инклюзивная площадь у школы №1, так называемый "Тактильный лес", хождение по которому будет способствовать терапии для особенных детей, развивать внимание, слух, тактильные ощущения, координацию в пространстве. Заезд автомобилей ограничен столбиками. Особое внимание на бульваре уделено безопасности в целом - пешеходные переходы оснащены индикаторами для слабовидящих людей.

"При поддержке губернатора мы строим дороги, детские сады, планируем строить школы, но очень важно создавать и комфортную среду. Эта программа не один год реализуется, однажды мы задумались, а правильно ли мы это делаем, достаточно ли асфальтирования, освещения и скамеек? Молодые креативные архитекторы предложили создать "Лабораторию городской среды". Сегодня на бульваре мне показалось, что я нахожусь не в Вологде вовсе: применены интересные материалы, необычное оформление, здесь всем будет комфортно и интересно", - сказал мэр.

Работа проведена в сжатые для такого объема сроки - семь месяцев, применен комплексный подход: одновременно с реконструкцией бульвара отремонтировали фасад школы, реконструировали улицу, куда перенесли часть парковок, провели отвод воды и избавились от луж. В перспективе здесь установят системы видеонаблюдения. "В следующем году в Вологде будет благоустроен по нацпроекту Рождественский парк и создана первая часть огромного проекта "Осановская роща". Постараемся, чтобы наш город стал еще интереснее", - добавил градоначальник.

Согласно историческим данным, сравнительно небольшая улица Пирогова в дореволюционное время называлась Свешниковской, что связывали с располагавшимся здесь торговым домом купцов Свешниковых, а также с существовавшим когда-то производством восковых свечей. После революции переименовали в улицу Пирогова в память о выдающемся ученом, враче-хирурге и общественном деятеле Николае Пирогове. Местность, где проходит нынешняя улица Пирогова, начали застраивать в XV - XVI веках.