Реализация проекта по патриотическому воспитанию начнется в России с 1 января

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Реализация нового федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование" начнется с 1 января 2021 года. Планируется, что школьникам будут прививать базовые ценности не только на уроках, но и в онлайн-сфере, сообщил ТАСС замминистра просвещения Денис Грибов.

"Федеральный проект с 1 января следующего года начнет свою реализацию, в принципе организационно мы готовимся к началу запуска работы", - сказал Грибов. По его словам, реализация проекта предусматривает усиление воспитательной компоненты в учебной и учебно-методической литературе, в содержании уроков, во внеучебной деятельности, в системе дополнительного образования.

"Мне кажется, любой родитель будет благодарен, если не только внутри семьи будут прививаться те ценности, которые нужны, но и в рамках образовательного процесса абсолютно доступно и популярно разъясняться, <…> и к выходу во взрослую жизнь [были] привиты те правильные ценности, которые нужны: это семья, дружба, взаимовыручка, в том числе на примерах тех героических образов, которые сегодня есть вокруг нас", - отметил замминистра.

Отдельного урока по воспитанию в школах не появится, оценки за это тоже ставить не будут, уточнил Грибов.

"В том числе и в онлайн-сфере [планируется реализация], где на понятном и доступном языке для детей будут объясняться те или иные вещи. По крайней мере, в таком направлении планируем работать", - добавил Грибов.

Он отметил, что проект станет ресурсной базой для реализации поправок в закон об образовании, которые направлены на воспитательную работу в школах. Ожидается, что в будущем году на мероприятия федерального проекта, рассчитанного до 2024 года, будет направлено 3 млрд 400 млн рублей, общий объем средств составит порядка 14 млрд рублей.

Усиление воспитания

В июле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму в мае текущего года. Теперь в законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ.