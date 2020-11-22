На строительство трех школ в Северной Осетии направят более 690 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти планируют направить более 690 млн рублей на создание трех школ в Северной Осетии в 2021-2022 годах. Деньги будут выделены по национальному проекту "Образование" из федерального бюджета, говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период.

"На реализацию государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" за счет средств федерального бюджета планируется направить в 2021 году 588 687,0 тыс. рублей, в 2022 году 108 860,5 тыс. рублей. Данные средства запланированы в рамках национального проекта "Образование", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, на выделенные средства планируется строительство школы на 200 мест в станице Черноярская, на 500 мест в селении Кизляр и на 360 мест в селе Чермен.

Помимо этого, в 2021 году по республиканской госпрограмме развития образования запланированы расходы свыше 1,1 млрд рублей. Деньги из федерального и регионального бюджетов направят на благоустройство зданий школ, создание условий для занятий физической культурой и так далее. Продолжится в регионе программа по созданию дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет. Для этого в Северной Осетии в ближайшие три года планируется построить девять детских садов общей вместимостью более 1,5 тыс. мест.

Согласно законопроекту, общий объем доходов бюджета региона в 2021 году прогнозируется в сумме более 32 млрд 734 млн рублей, расходов - в сумме более 32 млрд 837 млн рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год составляет чуть более 102,6 млн рублей. С 17 ноября депутаты приступили к рассмотрению документа в комитетах с приглашением представителей региональных министерств. Как пояснили ТАСС в пресс-службе парламента, в первом чтении рассмотрение законопроекта запланировано на 26 ноября 2020 года.