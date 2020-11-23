Работники культуры из Камчатки прошли переобучение в ведущих центрах России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 80 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Камчатки прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта. Квота по дополнительным профессиональным образовательным программам этого года превысила прошлогоднюю почти в два раза, сообщили ТАСС в краевом Минкульте в понедельник.

"В 2020 году свою копилку профессиональных знаний пополнили специалисты из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Быстринского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Тигильского, Пенжинского и Мильковского муниципальных районов. Два слушателя посетили курсы в очной форме в Российской академии музыки имени Гнесиных и в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. 27 специалистов прошли дистанционное обучение в Дальневосточном государственном институте искусств, 42 - в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и восемь - в Краснодарском государственном институте культуры", - уточнил собеседник агентства в краевом Министерстве культуры.

Отмечается, что в 2019 году подобное обучение прошли 44 специалиста культуры региона. Таким образом, квота этого года превысила прошлогоднюю в два раза.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период 2019-2024 годов, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.