В Якутии в 2021 году благоустроят более 30 дворов

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству более 30 дворов проведут в 2021 году в 18 муниципальных районах Якутии, сообщила ТАСС в понедельник главный архитектор республики, руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Ирина Алексеева.

"В следующем году работы запланированы в 18 муниципальных районах Якутии, всего благоустроят 33 двора. Общая сумма финансирования составляет 113 млн рублей, эта сумма больше выделенной в 2020 году за счет увеличения объема софинансирования муниципальных районов", - сказала Алексеева.

Она отметила, что все объекты 2021 года должны быть обеспечены проектами и найти подрядчика до конца 2020-го. "Как правило, все муниципалитеты согласовывают технические задания с нами и обязаны обеспечивать строго сертифицированное детское и спортивное оборудование. Сейчас некоторые муниципалитеты после согласования техзадания и дизайна проекта с нашим управлением и подбора оборудования уже начали формировать госзакупки", - сказала главный архитектор.

В 2020 году благоустроено 43 дворовые территории в 20 муниципальных образованиях, общий объем финансирования составил почти 87 млн рублей. Больше всего дворов в поселке Удачном - пять, в городе Мирном - четыре, в городе Якутске - два.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.