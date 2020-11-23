В Бурятии подготовили дорожную карту развития туризма

УЛАН-УДЭ, 23 ноября. /ТАСС/. Дорожная карта развития туризма разработана в Бурятии, в нее вошли 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Разработана дорожная карта по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристического кластера Бурятии. Она включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение шести лет, начиная со следующего года. Выделены территории, которые наиболее привлекательны для туристов: Тункинская долина и коридор озеро Байкал - озеро Хубсугул, город Улан-Удэ, турзона "Байкальская гавань", популярные у туристов села на берегу Байкала Горячинск и Максимиха, полуостров Святой Нос, гора Мамай, привлекающая фрирайдеров", - сообщили в пресс-службе.

В дорожной карте предусматривается работа над такими турами для гостей республики, как "Зарядись на Байкале", "От Байкала до Саян", "Лед Байкала", также это направления, связанные с сельским туризмом, спортом и культурой народов, живущих в Бурятии.

"Дорожную карту подготовила консалтинговая компания Strategy Partners Group по заказу ПАО "Сбербанк России" в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с министерством туризма республики, подписанного 6 декабря 2019 года", - уточнили в пресс-службе. На основе этой дорожной карты будет сформирована Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Бурятии на период до 2035 года.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и для самых искушенных иностранных туристов.

В мае вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.