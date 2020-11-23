Суперсервис по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГИБДД заработал по всей России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Суперсервис (комплекс госуслуг в режиме онлайн) "Европротокол онлайн", позволяющий оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей России, говорится в сообщении Минцифры РФ.

Суперсервис был запущен в ноябре 2019 года в пяти пилотных регионах: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Республике Татарстан. Сервис работает через мобильное приложение "Помощник ОСАГО", интегрированное с порталом госуслуг. С помощью приложения можно оформить извещение о ДТП в электронном виде. Для этого мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП.

Так, для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Для этого нужно выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее. Оформление происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах 400 тыс. рублей, при отказе от фотофиксации - в пределах 100 тыс. рублей. Подписанная обоими участниками форма передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП.

После отправки извещения в страховую компанию водители могут покинуть место аварии.

По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, которые приводятся в сообщении, воспользоваться суперсервисом и использовать приложение могут участники ДТП, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, в случае если у них отсутствуют разногласия по обстоятельствам происшествия.

"С 2021 года ДТП можно будет оформить и через приложение "Госуслуги.Авто", которое мы запустим в ближайшее время. Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет", - добавил он.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика".