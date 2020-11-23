В Удмуртии 45 социальных объектов дополнительно подключили к интернету

ИЖЕВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет провели дополнительно в 45 социально значимых объектов Удмуртии по проекту "Информационная инфраструктура", в их числе фельдшерско-акушерские пункты и администрации муниципальных образований. Об этом сообщается в понедельник на сайте главы и правительства региона.

"Завершено строительство инфраструктуры для дополнительного подключения 45 социально значимых объектов региона к высокоскоростному интернету, среди которых 26 фельдшерско-акушерских пунктов и 19 администраций муниципальных образований", - цитирует пресс-служба министра информатизации и связи Удмуртии Тимура Меджитова.

По его словам, работы проводились в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика", целью которого является повышение доступности и снижение стоимости подключения интернета для жителей населенных пунктов, где расположены социально значимые объекты, организованы узлы связи, через которые частные дома и бизнес могут подключиться к сети.

По информации пресс-службы, ранее в этом году доступ к высокоскоростному интернету уже получили 280 социально объектов - 92 школы, 79 фельдшерско-акушерских пунктов, 92 администрации муниципальных образований, одно учреждение среднего профессионального образования, два подразделения Росгвардии, три пожарные части и 11 пожарных постов.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в этом году согласно поручению президента РФ Владимира Путина был утвержден седьмой федеральный проект - "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.