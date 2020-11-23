Строительство детского сада на 300 воспитанников завершили в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство детского сада на 300 детей в рамках региональной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершено в Ставрополе. Об этом в понедельник сообщило управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"Детей от полутора до семи лет ждет просторный и современный детский сад по улице Западный обход, где будет все необходимое для комфортного пребывания. Строительно-монтажные работы полностью завершены, специалисты установили мебель и оборудование. Идет подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию", - цитирует управление министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.