Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Нижегородской области

ТАСС, 23 ноября. Первый в Нижегородской области центр опережающей профессиональной подготовки открыт по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Создание центра позволит объединить образовательный и промышленный потенциал, применить передовые технологии профессионального образования. Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы. Это позитивно отразится на экономике региона в целом. Без квалифицированных сотрудников невозможно развитие действующих производств и создание новых", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, который принял участие в церемонии открытии центра, проходившей в онлайн-формате, создаваемые в регионах центры будут с опережением реагировать на изменения в требованиях, которые предъявляются к подготовке квалифицированных рабочих кадров.

Центр представляет собой площадку, на которой организуется взаимодействие между учебными заведениями и работодателями. Его особенностью является цифровая платформа, с помощью которой можно сопоставить потребности компаний и предприятий в кадрах и возможности образовательных организаций. "Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки, а школьникам - получить первую специальность", - отмечается в сообщении.

В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в России до 2024 года планируется открыть 100 таких центров. Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.