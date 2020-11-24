В Якутии в 2020 году восстановили более 73 тыс. га лесов

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению лесов по национальному проекту "Экология" провели в Якутии в 2020 году на площади свыше 73 тыс. га, сообщили ТАСС во вторник в региональном Минэкологии.

"Всего [в 2020 году] проведено лесовосстановительных мероприятий на площади более 73,1 тыс. га. В 2020 году показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигнут в полном объеме", - сказали в министерстве.

Из федерального бюджета региону в этом году выделили 84,9 млн рублей для реализации мероприятий по проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Помимо лесовосстановительных работ, в регионе закупили 25 единиц лесопожарной техники и восемь единиц лесохозяйственного оборудования. Техника уже распределена по районам республики и задействована в тушении лесных пожаров.

"Объемы бюджетных средств на 2021 год по федеральному проекту "Сохранение лесов" на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров по Республике Саха (Якутия) установлены в размере 200,1 млн рублей. Планируется закупить 46 единиц лесопожарной техники, 175 единиц противопожарного снаряжения и других средств пожаротушения (парашюты, спусковые устройства, квадрокоптеры)", - сказали в министерстве.

Нацпроект "Экология", рассчитанный на 2019-2024 годы, реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.