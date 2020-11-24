Власти Приморья заявили, что рост урожайности сои позволил сохранить объемы сбора

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Объем собранной в Приморском крае сои, являющей главной экспортной культурой региона, в текущем году остался на уровне 2019 года, несмотря на потери части урожая из-за наводнений августа и сентября, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 250 тыс. гектаров аграрии собрали 372 тыс. тонн зерна. Качественная подготовка почвы, высокопродуктивные сорта позволили увеличить среднюю урожайность сои до 15 центнеров с гектара. Это на два центнера выше уровня прошлого года", - говорится в сообщении.

В 2019 году объем собранной сои был практически таким же - около 370 тыс. тонн. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, несмотря на рост урожайности с гектара, часть посевов в 2020 году погибла во время наводнений августа и сентября. Поэтому общий объем собранной сои остался на том же уровне.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Александра Костенко, соя является одной из основных кормовых и экспортных культур. Всего в этом году планируется реализовать не менее 300 тыс. тонн сои в Китай, Японию и Южную Корею. Также часть урожая пойдет на семена и корма для сельскохозяйственных животных. Увеличение объемов производства сои позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Согласно ему, в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить $1,4 млрд.