Единственный на Камчатке онкодиспансер получил новое оборудование

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Линейный ускоритель стоимостью более 200 млн рублей для проведения конформной лучевой терапии поступил в краевой онкологический диспансер Камчатки. Дорогостоящее оборудование, которого раньше не было на полуострове, приобретено за счет нацпроекта "Здравоохранение", сообщает во вторник пресс-служба краевого Минздрава.

"Раньше пациентов с некоторыми онкологическими заболеваниями приходилось направлять на лечение за пределы края. Приобретение линейного ускорителя позволит вывести работу камчатских онкологов на совершенно новый качественный уровень. Теперь наши врачи смогут проводить облучение опухолей грудной клетки, простаты, кожи. А пациентам не придется летать в другие регионы, чтобы провести эти жизненно важные процедуры", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Камчатского края Андрея Кузьмина.

Уточняется, что новый аппаратный комплекс позволяет просканировать тело пациента и построить трехмерную модель опухоли, чтобы облучить ее максимально точно. При этом здоровые ткани, окружающие опухоль, подвергаются минимальному воздействию. Приобретение оборудования стало возможным благодаря региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". На покупку линейного ускорителя из федерального бюджета направлено почти 230 млн рублей.

Национальный проект "Здравоохранение" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций.