В Чувашии построили первую вертолетную площадку для санавиации

ТАСС, 24 ноября. Санавиация начала работать в Чувашии, первая вертолетная площадка построена на базе больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой министерства здравоохранения региона.

В начале ноября Министерство здравоохранения Чувашии сообщало, что строительство двух вертолетных площадок для санитарной авиации завершится в республике до конца месяца. Работа ведется по национальному проекту "Здравоохранение". Еще одна площадка создается на базе Центральной районной больницы Алатырского района.

"Площадка для посадки вертолета построена за счет средств республиканского бюджета, на эти цели было выделено 6,5 млн рублей. Помимо обустройства самого посадочного места, к нему проведены подъездные пути по принципу эвакуационной петли - сквозной оборот автотранспорта через площадку", - отмечается в сообщении.

По информации министерства здравоохранения республики, сейчас работы по созданию вертолетной площадки практически полностью завершены. Осталось провести освещение по периметру, чтобы совершать перелеты и посадку в ночное время. Тем не менее, первый вертолет, который доставил пациента в тяжелом состоянии из Алатырской Центральной районной больницы, она уже приняла на прошлой неделе. Врачи медицинских авиационных бригад прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Санитарно-авиационная эвакуация". Они имеют сертификат, который позволяет им оказывать помощь на борту вертолета.

По словам главного врача больницы скорой медицинской помощи Ильдара Абызова, в 70-80-е годы в Чувашии для доставки врачей в дальние районы республики были задействованы небольшие самолеты. "Тогда хирурги больницы скорой медицинской помощи вылетали в районные больницы, делали там операции или эвакуировали пациентов. В 90-е года эта работа прекратилась, и вся медицинская эвакуация в республике легла на автомобильный транспорт", - привели слова Абызова в пресс-службе министерства здравоохранения.

Авиационные перевозки пациентов в Чувашии организованы по госконтракту с АО "Русские вертолетные системы". С начала года из районов республики эвакуирован 31 пациент, в том числе один ребенок.

О нацпроекте

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.