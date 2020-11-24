В Калмыкии начал работу созданный по нацпроекту мобильный "Кванториум"

ЭЛИСТА, 24 ноября. /ТАСС/. Мобильный технопарк "Кванториум" для развития талантов сельских детей в технической области в рамках нацпроекта "Образование" приступил к работе в Калмыкии, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"Специально для отдаленных населенных пунктов Калмыкии начал работу мобильный технопарк "Кванториума" - центра дополнительного образования детей. Специалисты проведут мастер-классы в школах Целинного, Яшкульского и Приютненского районов по направлениям виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии, геоинформационные технологии, аэротехнологии, промышленная робототехника, промышленный дизайн, хайтек. IT сейчас представлено абсолютно во всех сферах, и наша главная задача - использовать это по максимуму во благо Калмыкии", - написал Хасиков.

Мобильный технопарк открыт на базе республиканского Центра детского творчества в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка". Мобильный технопарк - микроавтобус с прицепом, по составленному графику будет посещать населенные пункты республики. Одаренные дети в проектном формате смогут решать реальные кейсы по перспективным направлениям. На создание мобильного технопарка направлено порядка 25 млн рублей, уточнил ТАСС заместитель министра образования и науки республики Герман Санджарыков.

"У нас в республике сейчас заносы снежные, транспорт плохо ходит, но дети очень ждут "Кварториум" в гости, и он посетит всех. Это просто шквал позитивных эмоций", - добавил собеседник агентства.

Сегодня мобильный технопарк "Кванториум" сделал остановку в Партизанской школе Целинного района республики. Опытная команда педагогов организовала для учеников мастер-классы по дополнительным образовательным программам, познакомив их с передовым оборудованием и новинками в области робототехники. Дети с большим интересом слушали специалистов, задавали интересующие вопросы, увидели практические возможности роботов и дронов, сообщается во вторник на сайте Центра детского творчества республики.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.