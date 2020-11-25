В селе Канчалан на Чукотке завершается программа расселения граждан из аварийного жилья

ТАСС, 25 ноября. Строительство жилого дома по госпрограмме завершено в селе Канчалан на Чукотке, до конца года в него переедут 14 семей. Заселением этого дома завершится программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в арктическом населенном пункте, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"В новые квартиры дома переедут 14 семей из аварийных домов. Квадратные метры для переселения приобретены администрацией муниципалитета по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Анадырского муниципального района нацпроекта "Жилье и городская среда". В доме централизованное отопление, в комнатах и прихожих поклеены обои, на пол уложен ламинат. Кухни оборудованы электрической плитой, в ванных комнатах установлено сантехническое оборудование", - уточнил собеседник агентства в правительстве Чукотского АО.

Отмечается, что заселением этого дома завершится программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в селе Канчалан.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На Чукотке около 21 тысячи квадратных метров жилья находятся в аварийном жилфонде, и чтобы расселить его, властям округа необходимо около 2,5 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Он направлен на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения ими жилья с использованием ипотечного кредита, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.